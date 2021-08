Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'énorme décision du Barça après le départ de Messi !

Publié le 30 août 2021 à 0h00 par La rédaction

Parti du FC Barcelone depuis maintenant deux semaines, Lionel Messi pourrait voir Ansu Fati, son ancien coéquipier, récupérer son numéro 10.

Si le FC Barcelone était en train de réaliser un début de mercato honorable et intéressant vu les finances du club, il a tourné au fiasco. Malgré des négociations qui ont duré plusieurs mois, Joan Laporta n’est pas parvenu à prolonger Lionel Messi. L’Argentin a donc pris la direction du PSG, laissant un vide immense au sein du club catalan. Et en plus de son absence qui n’a pas été comblée, Lionel Messi a laissé son numéro 10. Un numéro que devrait récupérer Ansu Fati.

Ansu Fati pour récupérer le 10