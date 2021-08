Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid ne se fixe aucune limite pour Mbappé !

Publié le 30 août 2021 à 0h15 par A.C.

Au sein du Real Madrid on semble persuadé que Kylian Mbappé est la recrue essentielle pour le début d’un tout nouveau projet.

Viendra ? Ne viendra pas ? Si à Paris la question est sur toutes les lèvres, la pression semble encore plus forte en Espagne. Depuis quelques jours, Kylian Mbappé fait la Une de tous les quotidiens madrilènes et non, devenant le sujet principal de certaines émissions sportives. Sur le10sport.com, nous vous avons révélé que le Paris Saint-Germain a fait parvenir une énième offre de prolongation à Mbappé, qui semble toutefois obsédé par le Real Madrid. La patience madrilène aurait toutefois des limites, puisque Le Parisien a récemment expliqué que Florentino Pérez aurait lancé un ultimatum au PSG, souhaitant boucler l’opération avant ce lundi.

Aucun ultimatum lancé par le Real Madrid