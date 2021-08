Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse italienne lâche une bombe pour Haaland !

Publié le 29 août 2021 à 18h45 par A.C.

En cas de départ de Kylian Mbappé, Erling Haaland deviendrait l’une des grandes cibles du Paris Saint-Germain.

Les prochains jours vont être très chauds pour Kylian Mbappé. S’il a été convoqué par Mauricio Pochettino pour le déplacement à Reims ce dimanche, l’attaquant du Paris Saint-Germain continue à être au centre des projets du Real Madrid. Nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’un départ est plus que jamais possible pour Mbappé, même si l’émir du Qatar a poussé pour qu’une nouvelle offre de contrat lui soit soumise. En cas de départ, le remplaçant serait tout trouvé avec Erling Haaland, qui réalise d’excellentes choses au Borussia Dortmund et est appelé à devenir l’une des grandes stars du football de demain.

Aucune offre de 150M€ pour Haaland ?