Mercato - PSG : Ce coup légendaire de Leonardo et Raiola n’aura pas lieu cet été !

Publié le 29 août 2021 à 16h30 par Th.B.

Alors que le PSG pense à Erling Braut Haaland, comme le10sport.com vous l’a souligné, en tant que successeur de Kylian Mbappé, le Borussia Dortmund ne l’entend absolument pas de cette oreille.

Les jours se suivent et les informations se multiplient dans la presse. Alors qu’un départ de Kylian Mbappé semblait hors de question il y a encore cela une semaine, la donne a changé depuis la première offensive du Real Madrid en début de semaine. À présent, le PSG est prêt à céder Mbappé en cas de belle offre, son contrat courant jusqu’en juin 2022. Néanmoins, le Real Madrid n’a toujours formulé ladite proposition, la sienne semblant figurer en dessous des attentes du Paris Saint-Germain qui n’aurait toujours pas donné suite aux 180M€ bonus compris proposés par le club merengue. Selon les informations exclusives du 10sport.com, Erling Braut Haaland est une option si l’attaquant du PSG venait bel et bien à quitter le club avant la fin du mercato alors que son agent Mino Raiola pousserait pour l’envoyer au PSG comme Abdellah Boulma l’a récemment assuré. Néanmoins, et ce bien que Manchester City semble être également dans le coup, le Borussia Dortmund devrait rester de marbre comme son directeur sportif Michael Zorc l’a explicitement fait savoir ce dimanche.

Le Borussia Dortmund recadre le PSG au sujet d’Haaland !

Au coeur de toutes les spéculations autour du héros de vendredi soir qui a marqué le but de la victoire face à Hoffenheim en toute fin de rencontre (3-2), le directeur sportif du Borussia Dortmund est monté au créneau. En assurant au passage que le BvB ne laissera pas partir Erling Braut Haaland quand bien même la pression viendrait à monter en provenance du PSG dans les derniers jours du mercato. « Je suppose que nous allons maintenant être confrontés à de folles rumeurs pendant encore deux jours. Notre position est claire, je n'ai pas besoin de jouer au perroquet tout le temps ». Après Kicker , Michael Zorc s’est une nouvelle fois exprimé sa position claire qui ne changera absolument pas dans les prochains jours à Sky Sport, même si le PSG formulait une offre hors marché à hauteur de 200M€. « Nous sommes un club de football, pas une banque ! Notre position est très claire et n'a pas changé. »

Le BvB ne vendra pas et le feuilleton est reporté à l’été prochain