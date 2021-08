Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le nouvel ultimatum du Real Madrid pour Mbappé !

Publié le 29 août 2021 à 17h10 par A.D.

Pour arracher Kylian Mbappé au PSG, le Real Madrid aurait formulé une offre d'environ 180M€. Alors que le club parisien n'aurait pas encore répondu à cette proposition, Florentino Pérez aurait posé un énorme ultimatum. En effet, le président merengue voudrait que le PSG tranche avant ce lundi à 13 heures.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé ne compterait pas prolonger avec le PSG car il souhaiterait signer au Real Madrid. Malgré tout, le club de la capitale garde espoir sur ce dossier et tente le tout pour le tout pour que Kylian Mbappé rempile. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a déjà formulé une offre de près de 25M€ net annuels à Kylian Mbappé. Et alors que son numéro 7 n'est toujours pas décidé à prolonger, l'émir du Qatar a demandé à Nasser Al-Khelaïfi d'augmenter son offre pour le faire plier. De son côté, le Real Madrid serait passé à l'action dernièrement avec deux offres. Une première à hauteur de 160M€, refusée par le PSG. Et une seconde de près de 180M€, à laquelle la direction parisienne n'aurait pas encore répondu.

La dernière offre du Real Madrid expire lundi à 13 heures