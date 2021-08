Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid en plein bluff pour Kylian Mbappé ?

Publié le 29 août 2021 à 15h30 par Arthur Montagne

Alors que le feuilleton Mbappé continue d'affoler le marché, le Real Madrid attend toujours une réponse à sa seconde offre. Mais entre ce qui fuite dans la presse et la réalité des négociations, un véritable jeu de poker-menteur s'est mis en place entre les deux clubs.

L'avenir de Kylian Mbappé continue d'animer cette fin de mercato. Et pour cause, le Real Madrid semble bien décidé à recruter l'attaquant français dès cet été et a déjà transmis deux offres au PSG. La première, de 160M€, a été refusée par les Parisiens, la seconde, revue à la hausse, de 170M€ + 10M€ de bonus, attend encore une réponse, ce qui agace d'ailleurs le Real Madrid qui aurait fixé un ultimatum à lundi soir. Interrogé à ce sujet, Leonardo assure toutefois que rien n'a changé pour le moment : « La seule chose que je peux dire, c'est que rien n'a changé par rapport aux deux derniers jours . » Autrement dit, le PSG ne change pas ses plans, comme Nasser Al-Khelaïfi le rappelait ces derniers jours. « J’ai été très clair, on a été très clair. La position du club est claire. On ne va pas la répéter et on ne va pas la changer », confiait le président du PSG. De son côté, Mauricio Pochettino expliquait que son joueur ne lui avait rien n'annoncé : « Kylian Mbappé travaille très bien et prépare le match de demain. La communication a été faite par Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo et ils se sont montrés clairs sur la position du club. S’il m’a annoncé vouloir partir ? Non ». Mais face à la fermeté, le Real Madrid a son plan.

Le jeu de poker-menteur se poursuit