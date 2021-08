Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola va mettre le feu au feuilleton Haaland !

Publié le 29 août 2021 à 16h10 par Th.B.

En raison de son échec dans les dossiers Harry Kane et Cristiano Ronaldo, Pep Guardiola pourrait tenter un dernier coup avec Erling Braut Haaland. De quoi faire trembler le PSG, également sur les rangs afin d’accueillir le Norvégien en cas de départ de Kylian Mbappé.

Ces derniers jours de mercato pourraient s’annoncer totalement fous. Alors que Cristiano Ronaldo a finalement signé en faveur de Manchester United, le feuilleton Kylian Mbappé demeure sur le devant de la scène. Comme Téléfoot l’a assuré ce dimanche, l’attaquant du PSG où son contrat ne court que jusqu’en juin prochain attendrait la réponse du Paris Saint-Germain à la deuxième offre de transfert du Real Madrid qui s’élève à 180M€ bonus compris. En cas de départ du champion du monde tricolore, le10sport.com vous a révélé en exclusivité le 25 août que la piste Erling Braut Haaland était étudiée dans les bureaux de la direction du PSG. Il en serait de même du côté de Manchester City.

Un appel de City pour Raiola au sujet d’Haaland ?