Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme danger se dresse sur la route du PSG pour Haaland !

Publié le 29 août 2021 à 15h45 par Th.B.

Alors que le PSG voit en Erling Braut Haaland une solution en cas de départ de Kylian Mbappé comme le10sport.com vous l’a confié ces derniers jours, Manchester City serait susceptible de griller la priorité au Paris Saint-Germain pour le buteur du Borussia Dortmund.

« Je suppose que nous allons maintenant être confrontés à de folles rumeurs pendant encore deux jours. Notre position est claire, je n'ai pas besoin de jouer au perroquet tout le temps ». Invité à s’exprimer sur les multiples rumeurs au sujet d’un transfert d’Erling Braut Haaland au PSG, le directeur sportif du BvB Michael Zorc s’est montré clair au micro de Kicker . En effet, dans le cadre d’un potentiel départ de Kylian Mbappé toujours autant courtisé par le Real Madrid qui attend une réponse pour les 180M€ bonus compris proposés au Paris Saint-Germain pour le transfert de Mbappé, Doha songe à Erling Braut Haaland comme le10sport.com vous l’a confié le 25 août dernier. Cependant, il n’y aurait pas que le PSG qui en pince pour le buteur du Borussia Dortmund.

City aimerait oublier Kane et Ronaldo grâce à Haaland