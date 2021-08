Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prend une décision radicale à 13M€ !

Publié le 30 août 2021 à 11h00 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec l'OM, Boubacar Kamara pourrait être cédé cet été afin d'éviter un départ libre, mais Pablo Longoria se montre gourmand.

Déjà très actif sur le marché avec l'arrivée de onze joueurs à savoir, Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Luan Peres, Pol Lirola et Pedro Ruiz Delgado, l'OM n'a pas encore terminé son recrutement puisque Jorge Sampaoli attend encore entre 4 et 5 renforts. L'un d'entre eux pourraient être Amine Harit, mais le club phocéen doit encore vendre pour boucler de nouvelles arrivées. Et ce chantier se complique.

L'OM refuse 13M€ pour Kamara