Mercato - PSG : Un autre attaquant de Pochettino sur le départ ?

Publié le 29 août 2021 à 16h45 par La rédaction

Déjà prêté à Lens l'an passé, Arnaud Kalimuendo pourrait prolonger son bail dans le Nord en étant à nouveau prêté.

Avec de nombreuses stars en attaque et notamment un séduisant trio offensif Kylian Mbappé-Neymar-Lionel Messi (arrivé cet été pour deux ans et un salaire annuel de 25M€ comme vous l’annonçait en exclusivité le10sport.com), le PSG ne peut pas trop donner de temps de jeu à ses jeunes pépites. Echaudés par les échecs Moussa Diaby, Kingsley Coman ou Christopher Nkunku, révélés à l’étranger, les Parisiens ont changé de stratégie et veulent désormais prêter leurs jeunes talents.

Kalimuendo à nouveau prêté à Lens ?