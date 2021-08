Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Troisième offre du Real Madrid pour Mbappé, le dénouement est imminent !

Publié le 30 août 2021 à 17h30 par Bernard Colas mis à jour le 30 août 2021 à 17h36

Alors que les discussions sont en cours entre le PSG et le Real Madrid pour Kylian Mbappé, une décision définitive pourrait être prise dès ce lundi soir. Une offre avoisinant 200M€ serait désormais dans les tuyaux pour le champion du monde tricolore.

C’est une journée décisive dans le feuilleton Mbappé. Au lendemain de sa prestation XXL face à Reims marquée par un doublé (2-0), l’international français ne sait toujours pas où il évoluera cette saison, alors que le marché des transferts fermera ses portes ce mardi soir. Et pour cause, Kylian Mbappé est plus que jamais disposé à rejoindre le Real Madrid, tandis que le PSG reste inflexible pour son champion du monde. Florentino Pérez a déjà transmis deux propositions, estimées à 160M€ puis à 180M€ (dont 10M€) de bonus, qui n’ont pas suffi à convaincre le club de la capitale. L’horloge tourne, et les chances d’un transfert de Kylian Mbappé se réduisent au fil des minutes pour le Real Madrid, mais une nouvelle offensive des Merengue est en cours, et celle-ci pourrait être décisive.

Un transfert à 200M€ pour Mbappé ?

Ce lundi après-midi, le quotidien Marca a en effet révélé que le PSG et le Real Madrid étaient en négociation pour le transfert de Kylian Mbappé, des discussions qui redonneraient espoir aux Merengue bien que le club de la capitale n’ait toujours pas l’intention de céder si facilement sa star. Une situation qui pourrait inciter Florentino Pérez à formuler une troisième offre au Paris Saint-Germain, atteignant cette fois-ci la barre des 200M€ à en croire le journaliste espagnol Josep Pedrerol. Un montant également évoqué par Marca mais aussi Sky Sports , qui a dévoilé les contours de cette proposition qui devrait être la dernière dégainée par la Casa Blanca . Le Real Madrid serait disposé à offrir 170M€ + 30M€ de bonus pour Kylian Mbappé, ou 180M€ sec sans bonus, et souhaite avoir sa réponse rapidement. En effet, Sky Sports assure qu’un ultimatum aurait été fixé par le club madrilène qui entend boucler l’arrivée du Bondynois avant ce lundi 18 heures.

Une décision définitive devrait être prise ce lundi