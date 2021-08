Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé aurait fait une énorme demande à Doha !

Publié le 30 août 2021 à 17h10 par Th.B.

Désireux de voir son transfert se concrétiser, Kylian Mbappé aurait demandé aux décideurs du PSG de bien examiner l’offre de 180M€ bonus compris du Real Madrid.

Kylian Mbappé en aurait assez du feuilleton entourant son avenir. Et bien qu’il était tout sourire dimanche soir à Auguste Delaune où il a passé deux buts au Stade de Reims (2-0), Kylian Mbappé attendrait toujours aussi patiemment que le PSG accepte l’offre du Real Madrid afin qu’il puisse voir son rêve d’arborer la tunique merengue se réaliser. Et d’après la presse espagnole, l’attaquant du PSG où son contrat ne court que jusqu’en juin prochain et qu’il aurait refusé de prolonger à plusieurs reprises, s’impatienterait.

Mbappé demanderait au PSG de négocier son départ avec le Real Madrid !