Mercato - PSG : Leonardo va devoir gérer un énorme casse-tête en attaque !

Alors que la fin du mercato estival promet d’être agitée au sein du PSG avec bien évidemment le feuilleton Kylian Mbappé qui figure plus que jamais sur les tablettes du Real Madrid, Leonardo va également devoir gérer le cas Arnaud Kalimuendo qui est très courtisé. Mais avec le risque de manquer de solutions au poste de buteur…

Le mercato estival est plus que jamais agité au sein du PSG ! Depuis le début de l’été, Leonardo a surtout empilé les arrivées de renom avec Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi, mais dans le sens des départs, le club de la capitale a pour l’instant eu du mal à se débarrasser des éléments poussés vers la sortie tels que Thilo Kehrer, Pablo Sarabia, Sergio Rico ou encore Layvin Kurzawa. Et en cette fin de mercato, c’est un secteur bien précis du jeu qui menace d’être dépouillé au PSG…

Le feuilleton Mbappé bat son plein…

Bien évidemment, difficile d’évoquer cette période de fin de mercato au PSG sans énumérer le feuilleton Kylian Mbappé. L’attaquant français, qui n’a plus qu’une année de contrat au Parc des Princes, est courtisé avec une grande insistance par le Real Madrid qui a déjà fait parvenir deux offres au PSG, dont la dernière en date s’élève à 170M€ + 10M€ de bonus. Sans surprise, ce feuilleton Mbappé dictera la fin de l’été du côté du Parc des Princes puisque, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, la direction parisienne surveille déjà de près les situations de Robert Lewandowski (Bayern Munich) et Erling Haaland (Borussia Dortmund) si l’ancien Monégasque était finalement cédé au Real Madrid. Mais un autre attaquant de pointe pourrait déserter le PSG d’ici la fin du mercato…

… et Kalimuendo pourrait suivre !