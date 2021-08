Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ d'un attaquant validé par Leonardo ?

Publié le 30 août 2021 à 14h10 par La rédaction

Après avoir été prêté la saison dernière au RC Lens, Arnaud Kalimuendo aimerait y revenir. Le PSG ne fermerait pas la porte à son jeune attaquant, mais souhaiterait le boucler sous la forme d'un prêt.

Le déplacement du PSG à Reims dimanche soir (victoire 2-0) pourrait être le dernier de la saison, sous les couleurs du club de la capitale, pour Arnaud Kalimuendo. Après avoir commencé son début de saison en faisant des bouts de match, l’international Espoirs aurait demandé à ses dirigeants de partir. Après avoir été prêté et révélé chez les Sang et Or où il a inscrit 8 buts et délivré 6 passes décisives en 30 matchs. Kalimuendo aurait demandé à retourner au RC Lens qui le courtise depuis le début de l'été. Et le PSG aurait donné sa réponse...

Le PSG souhaiterait un prêt