Mercato - PSG : Jorge Mendes met le feu au dossier Kylian Mbappé !

Publié le 30 août 2021 à 15h45 par Th.B.

Alors que Kia Joorabchian ferait déjà office d’intermédiaire pour que le transfert de Kylian Mbappé puisse se concrétiser au Real Madrid, Jorge Mendes mettrait lui aussi son grain de sel en étant même prêt à placer un de ses joueurs au PSG…

Ce lundi pourrait marquer un tournant dans le feuilleton Kylian Mbappé. En effet, à en croire les informations divulguées par L’Équipe , une troisième offre de transfert de la part du Real Madrid, la seconde n’ayant toujours pas reçu de réponse, pourrait être formulée et se rapprocher des 200M€. En coulisse, les discussions se poursuivraient et les éléments extérieurs se multiplieraient pour que cette opération puisse se concrétiser. Dimanche, Marca révélait que Kia Joorabchian aurait été appelé à la rescousse pour le Real Madrid afin qu’il trouve un moyen de faire avancer ce dossier dans lequel le club merengue s’enliserait. Et l’influent agent de joueurs ne serait plus tout seul à prendre part à cette opération.

Jorge Mendes, qui veut sa part du gâteau, sur le point de placer un de ses joueurs ?