Mercato : Entre le PSG et Barcelone, le père de Messi vide son sac !

30 août 2021

Alors que Lionel Messi a effectué ses premiers pas au PSG dimanche soir à Reims (2-0), son père Jorge a été interrogé sur cet évènement et en a profité pour s’en prendre à certains dirigeants du FC Barcelone au sujet de la fin de l’aventure catalane de son fils.

Au terme d’un feuilleton long, retentissant et ayant connu son lot de rebondissements, Lionel Messi a finalement quitté le FC Barcelone le 5 août dernier après l’annonce surprenante du club culé qui assurait que l’Argentin, dont le contrat expirait en juin dernier, n’allait pas être prolongé en raison de la crise économique sans précédent traversée par l’institution catalane. D’ailleurs, afin de pouvoir enregistrer les nouvelles recrues pour la Liga, de grosses coupes budgétaires ont dû être effectuées au sein de la masse salariale. Témoignant de l’opportunité en or qui s’est présentée, le PSG s’est tout de suite mis au travail en coulisse en discutant avec le clan Messi. Et après quatre jours de spéculations et de rebondissements, le numéro 10 légendaire du FC Barcelone a signé un contrat de deux ans avec une troisième saison en option au Paris Saint-Germain. Et le 11 août, un jour après l’annonce de son arrivée, Lionel Messi délivrait le message suivant au cours de sa conférence de presse. « Je suis très heureux. Chacun sait comment je suis partie de Barcelone. Ça a été très dur. J’ai passé beaucoup d’années là-bas. A peine arrivé ici, je me sens très heureux. J’ai envie de m’entrainer. Je profite bien de mon arrivée avec ma famille, mais je veux commencer à m’entraîner car j’ai envie de me retrouver avec mes coéquipiers, le staff et commencer cette nouvelle étape. Je voudrais remercier le président, Leonardo et l’ensemble du club pour leur accueil. Depuis le premier jour et le communiqué du Barça, ils se sont positionnés. Ça a été très facile. La situation était difficile, mais trouver des solutions n’était pas aussi simple. J’insiste je suis très heureux d’être là ».

Des débuts prometteurs pour Pochettino

Depuis, Lionel Messi a continué à faire couler beaucoup d’encre dans la presse, que ce soit en raison de son arrivée qui a fait parler des acteurs du football, des dirigeants aux joueurs en passant par les entraîneurs, ou encore au niveau de sa préparation et de son premier match sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Cet évènement a eu lieu dimanche soir à Auguste Delaune face au Stade de Reims (2-0) pour 25 minutes en seconde période. Bien qu’il n’ait pas pu marquer ou délivrer de passe décisive pour ses coéquipiers, Lionel Messi a enchanté Mauricio Pochettino qui a fait passer le message suivant à Prime Video Sport . « Comment j’ai jugé les premières minutes de Messi au PSG ? Je pense que ça a été bien. Je suis très heureux de le voir faire ses débuts. Il est encore loin de sa forme, mais il s’entraine très bien et évidemment il va être très en forme après la trêve. On attend le meilleur de sa forme ». Et quand est-il de son entourage ?

