Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va acter un nouveau départ !

Publié le 30 août 2021 à 14h15 par Th.B.

Après Marcin Bulka et Alphonse Aréola notamment, le PSG devrait prêter un nouveau joueur dans les prochaines heures puisque le Stade Brestois et le club de la capitale se rapprocheraient considérablement d’un accord dans le dossier Bandiougou Fadiga.

Pépite ayant fait ses classes au sein de l’académie du PSG, Bandiougou Fadiga a été prêté pour la deuxième partie de l’exercice précédent au Stade Brestois. De retour au Paris Saint-Germain cet été, L’Équipe annonçait la couleur dès le mois de juillet dernier. Bien que son contrat ne court que jusqu’en juin prochain, le milieu de terrain de 20 ans devrait quitter le club de la capitale avant la clôture du mercato estival. Et sa destination serait déjà toute trouvée.

Fadiga de retour en prêt à Brest ?