Mercato - PSG : Al-Khelaïfi, Leonardo… Pochettino en rajoute une couche pour Mbappé !

Publié le 30 août 2021 à 19h10 par Th.B.

Invité à s’exprimer à deux reprises en l’espace de quelques minutes dimanche soir à propos de l’avenir de Kylian Mbappé, Mauricio Pochettino a tenu à suivre la ligne directrice créée par les dirigeants du PSG.

Alors qu’il avait eu du mal à ouvrir son compteur but en Ligue 1 en ne trouvant le chemin des filets (que) lors de la troisième journée et du déplacement à Brest la semaine dernière, Kylian Mbappé a inscrit ses deuxième et troisième buts en championnat cette saison à l’occasion du succès du PSG face au Stade de Reims à Auguste Delaune dimanche soir (2-0). La « nuit parfaite » comme il l’a publié sur son compte Instagram après coup afin de tirer sa révérence avant de signer au Real Madrid pour un transfert se rapprochant des 200M€, offre que le club merengue pourrait dégainer selon L’Équipe ? Pas forcément puisque selon Mauricio Pochettino, Mbappé est toujours « là ». « Kylian est notre joueur. Vous savez que l’industrie du football est remplie de rumeurs. Je pense que notre président et notre directeur sportif (Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi) sont très clairs. Il est là. Nous, nous sommes très contents ».

« Notre président et notre directeur sportif ont déjà parlé »