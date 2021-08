Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland, Lewandowski... Une condition cruciale fixée pour le départ de Mbappé ?

Publié le 30 août 2021 à 18h20 par La rédaction

Pourquoi l’affaire Kylian Mbappe, un temps tout proche d’être bouclée, ne s’est pas déjà finalisée ? Explication.

Alors que le transfert apparaissait tout proche d’être acté, qu’un accord apparaissait en bonne voie entre le PSG et le Real Madrid, le deal Mbappe apparaît au ralenti alors que la fin du mercato arrive à grand pas. Ce soudain ralentissement pourrait bien être lié à un fait précis.

Il y a probablement un terrain d’entente PSG-Madrid, mais…

Plus qu’une histoire d’argent (il est d’ailleurs possible que les deux clubs soient déjà plus ou moins d’accord sur les conditions de l’opération), la conclusion du transfert pourrait être liée à la signature d’un successeur du même niveau. Dans le contexte, l’hypothèse apparaît en effet sérieuse que Paris ait fixé au Real la condition préalable de parvenir à finaliser un attaquant mondial. Or en l’état, le club de la capitale n’arrive pas à finaliser les dossiers Haaland et Lewandowski. S’il n’y parvient pas, il n’est pas à exclure que le deal Mbappe ne se finalise pas.