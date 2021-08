Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a pris sa décision finale !

Publié le 31 août 2021 à 15h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé aurait pu rejoindre le Real Madrid dès cet été. Toutefois, le PSG et le club merengue n'auraient pas réussi à s'entendre sur l'indemnité de transfert. Malgré tout, Kylian Mbappé serait toujours bien décidé à signer au Real Madrid. Dans cette optique, il compterait recaler tous les autres clubs et parapher un pré-contrat avec la Maison-Blanche en janvier.

Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé aurait espéré signer au Real Madrid dès cet été. Toutefois, les offres - de près de 160M€ et de 180M€ - de Florentino Pérez n'auraient pas suffit à faire plier Nasser Al-Khelaïfi. Dans cette optique, Kylian Mbappé devrait jouer une saison de plus avec le PSG, avant de signer librement et gratuitement au Real Madrid en 2022.

Mbappé compte signer un pré-contat avec le Real en janvier