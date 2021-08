Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Mbappé totalement relancé pour 200M€ ?

Publié le 31 août 2021 à 11h15 par La rédaction

Titulaire avec le PSG face à Reims, Kylian Mbappé n’est toujours pas sûr de rester dans la capitale cette saison. Une potentielle offre de 200M€ du Real Madrid pourrait faire réfléchir les dirigeants parisiens.

Partira ? Partira pas ? À quelques heures de la fin du mercato, l’avenir de Kylian Mbappé est toujours aussi indécis. Le Real Madrid se montre très pressant pour l’international français depuis plusieurs jours, lui qui veut rejoindre la Maison Blanche. Pour l’instant, le PSG se montre inflexible quant à un éventuel départ de son champion du monde. Mais rien ne serait définitivement acté et une surprise n’est absolument pas à exclure dans ce feuilleton Mbappé selon la presse espagnole.

Une troisième offre du Real en préparation ?