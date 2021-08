Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un improbable coup de tonnerre pour Mbappé ?

Publié le 31 août 2021 à 18h45 par Th.B.

S’étant pourtant retiré des négociations lundi vu qu’il n’y aurait eu aucune réponse de la part du PSG avant l’ultimatum de 18 heures, le Real Madrid n’assurerait cependant pas que l’opération Kylian Mbappé soit close pour cet été, à l’instar du Paris Saint-Germain…

Lundi soir, alors que le Real Madrid aurait songé à formuler une troisième offre de transfert proche des 200M€ selon L’Équipe , le club merengue décidait de se retirer des discussions avec le PSG. La cause ? L’ultimatum fixé à 18h pour le verdict du Paris Saint-Germain au sujet de la proposition de 180M€ bonus compris, restait sans réponse. Néanmoins, il se pourrait que tout ne soit pas perdu pour autant à propos d’un transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid. Goal España révélait lundi que Jorge Mendes souhaiterait avoir sa part du gâteau en plaçant un de ses joueurs dans l’opération Kylian Mbappé au PSG et The Athletic a confirmé la tendance de mardi en dévoilant l’identité du joueur en question : Anthony Martial, toujours dans le cadre du dossier Mbappé.

Aucune partie n’assure que c’est terminé pour le transfert de Mbappé