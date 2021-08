Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers un incroyable retour de Griezmann à l’Atlético de Madrid ?

Publié le 31 août 2021 à 17h30 par A.C.

Souvent annoncé sur le départ du côté du FC Barcelone, Antoine Griezmann fait de nouveau parler de lui en cette fin de mercato estival.

L’histoire d’amour entre Antoine Griezmann et le FC Barcelone n’a jamais vraiment commencé. L’ancienne star de l’Atlético de Madrid n’a pas su trouver sa place sur le terrain et les incompréhensions avec Lionel Messi ont donné vie à un véritable feuilleton en Espagne, ces dernières années. Finalement, avec le départ du sextuple Ballon d’Or, la situation semblait pouvoir s’arranger. Messi est désormais au Paris Saint-Germain avec Neymar et Kylian Mbappé, ce qui laisse toute la place à Griezmann de pouvoir prendre le jeu en main et exprimer enfin toute l’étendue de son talent. Pourtant, rien ne semble avoir changé. Sur le terrain, Griezmann a été éclipsé par le nouvel arrivant Memphis Depay, qui a déjà marqué les esprits au FC Barcelone. En dehors, la situation est presque pire, puisque les supporters lui reprocheraient le départ de Lionel Messi au PSG et le sifflent copieusement à chacune de ses sorties.

Le Barça propose un échange Griezmann-Felix !

Pourquoi donc ne pas mettre une fin à tout cela ? Ce mardi, alors que le mercato estival se termine dans seulement quelques heures, la presse catalane annonce un possible départ de dernière minute pour Antoine Griezmann ! D’après les informations d’ Esport 3 , le FC Barcelone aurait tenté de décrocher le prêt de Joao Felix et après un premier échec, aurait proposé un échange avec Griezmann. Pas vraiment de quoi convaincre l’Atlético de Madrid, où le Français ne semble pas avoir laissé une trace indélébile après son départ en 2019. SPORT explique en effet que si Diego Simeone serait plus qu’heureux de le retrouver, le président Enrique Cerezo s’opposerait à un retour d’Antoine Griezmann, surtout si cela entraine le sacrifice de Joao Felix.

L’Atlético de Madrid pas contre un retour de Griezmann, mais...