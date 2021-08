Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Simeone séduit par le retour de Griezmann ?

Publié le 31 août 2021 à 17h15 par A.C.

Antoine Griezmann est poussé vers un retour à l’Atlético de Madrid par le FC Barcelone, en cette toute fin de mercato.

En Catalogne, on soigne encore les plaies laissées par le départ déchirant de Lionel Messi, qui va pour la première fois de sa carrière évoluer sous les couleurs d’un autre club que le FC Barcelone. Il faudra rapidement oublier la désormais star du Paris Saint-Germain et cette fin de mercato pourrait être une occasion à ne pas manquer. Esport 3 a en effet annoncé ce mardi que le Barça aurait proposé à l’Atlético de Madrid un échange entre Antoine Griezmann et Joao Felix. Une incroyable opération qui déboucherait donc sur un retour du Français dans son ancien club... ou il ne semble pas faire l’unanimité.

Simeone est pour, mais Cerezo...