Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Griezmann reçoit un énorme soutien face aux critiques !

Publié le 31 août 2021 à 4h45 par A.M.

Alors qu'il connaît un début de saison très compliqué, Antoine Griezmann peut compter sur le soutien de son entraîneur, Ronald Koeman.

Le début de saison d'Antoine Griezmann est bien délicat. En effet, le Français est jugé responsable du départ de Lionel Messi par de nombreux supporters du FC Barcelone qui lui estiment que son imposant salaire a bloqué la prolongation de La Pulga . Et pour ne rien arranger, l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid est en difficulté d'un point de vue sportif depuis la reprise de la Liga, éclipsé par Memphis Depay. Sifflé par le Camp Nou lors de la victoire contre Getafe (2-1), Antoine Griezmann est toutefois soutenu par Ronald Koeman.

«Je ne peux jamais cautionner que le public siffle un de nos joueurs»