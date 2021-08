Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Sifflé par ses supporters, Griezmann reçoit le soutien de Koeman !

Publié le 30 août 2021 à 10h16 par La rédaction

Alors qu’Antoine Griezmann n’a pas connu un dimanche réussi lors de Barcelone-Getafe (2-1), Ronald Koeman a répondu aux supporters qui ont sifflé l’attaquant du Barça.