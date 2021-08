Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauro Icardi avait deux portes de sortie prestigieuses, mais…

Publié le 31 août 2021 à 15h30 par La rédaction

Longtemps annoncé sur le départ du PSG cet été, Mauro Icardi n'a pas manqué de prétendants XXL dans ces dernières heures du mercato. Alors que Kylian Mbappé devrait, sauf surprise, rester à Paris, le temps de jeu de l'Argentin semble loin d'être garanti sur la pointe de l'attaque parisienne. Pour autant, Icardi est bien parti pour lui aussi poursuivre sa saison au PSG.

Les dernières heures du mercato parisien sont marquées par de nombreuses tractations en coulisses, en particulier pour les attaquants du PSG. Le Real Madrid est en effet passé à l'attaque la semaine dernière avec une première offre de 160M€ transmise au PSG pour Kylian Mbappé. Par la suite, Florentino Pérez a fait monter les enchères jusqu'à 180M€, bonus compris, avant de se retirer des négociations lundi, en raison de l'intransigeance des dirigeants parisiens dans ce dossier. Par conséquent, Kylian Mbappé devrait rester au PSG et pourrait même se voir proposer une nouvelle offre de prolongation de contrat, comme révélé par le10sport.com. De son côté, Mauro Icardi se retrouverait dos au mur dans ces ultimes instants du mercato...

Le Barça a tenté le coup Icardi...

Au cours de l'été, Ronald Koeman n'a jamais caché son souhait d'enregistrer la venue d'un attaquant de pointe disposant d'un profil physique au Barça. Sergio Agüero est blessé jusqu'au mois de novembre, laissant ainsi peu de solutions au technicien néerlandais devant. Selon les informations de Foot Mercato , Joan Laporta aurait alors sondé Mauro Icardi ainsi que son entourage afin de prendre la température pour une éventuelle arrivée de l'Argentin chez les Blaugrana . Une tentative qui n'aurait pas porté ses fruits, puisque les exigences du PSG seraient inatteignables pour le FC Barcelone. En effet, Leonardo compterait céder Mauro Icardi uniquement pour un transfert sec ou pour un prêt avec option d'achat. Des options impossibles à réaliser pour le Barça et ses difficultés économiques majeures. Du côté de l'Italie, Leonardo se serait montré tout aussi ferme dans les discussions autour du dossier Icardi...

Paris refuse les avances de la Juve