Mercato - Juventus : L'énorme sortie de Cristiano Ronaldo sur son retour à United !

Publié le 31 août 2021 à 13h30 par Amadou Diawara

Après trois saisons mitigées à la Juventus, Cristiano Ronaldo a décidé de se ressourcer du côté de Manchester United. Alors que son retour chez les Red Devils a été officialisé ce mardi, CR7 a expliqué très clairement pourquoi il avait décidé de retrouver son ancien club.

Alors qu'il a explosé à Manchester United, Cristiano Ronaldo a migré vers le Real Madrid à l'été 2009. Après neuf saisons de règne à la Maison-Blanche , CR7 a décidé de se lancer un tout nouveau défi du côté de la Juventus. Toutefois, son passage chez les Bianconeri n'aura pas été une grande réussite. Pour donner un nouvel élan à sa carrière, Cristiano Ronaldo a fait le choix de revenir sur ses pas du côté de Manchester United. Un choix parfaitement assumé. « Manchester United est un club qui a toujours eu une place spéciale dans mon cœur, et j'ai été submergé par tous les messages que j'ai reçus depuis l'annonce de vendredi. J'ai hâte de jouer à Old Trafford devant un stade plein et de revoir tous les fans. J'ai hâte de rejoindre l'équipe après les matchs internationaux, et j'espère que nous aurons une saison très réussie à venir » , a confié Cristiano Ronaldo dans des propos rapportés sur le site officiel de Manchester United.

«C'est comme un rêve devenu réalité»

Dans la foulée, Cristiano Ronaldo a fait passer un message très fort sur son compte Instagram . Un post dans lequel il dévoile les raisons qui l'ont poussé à revenir à Manchester United. « Tous ceux qui me connaissent savent que mon amour pour Manchester United est infini. Les années que j'ai passées dans ce club ont été extraordinaires et le chemin que nous avons parcouru ensemble est écrit en lettres d'or dans l'histoire de cette grande et incroyable institution. Je ne peux même pas commencer à expliquer ce que je ressens en ce moment, alors que je vois mon retour à Old Trafford annoncé dans le monde entier. C'est comme un rêve devenu réalité, après toutes les fois où je suis retourné jouer contre Man United. Et même en tant qu'adversaire, j'ai toujours ressenti un grand amour et un profond respect de la part des supporters dans les tribunes. C'est tout simplement un rêve ! » , a écrit Cristiano Ronaldo, avant de s'enflammer totalement pour son grand retour à Manchester United.

«L'histoire a été écrite dans le passé et l'histoire sera encore écrite»