Mercato - Juventus : La grosse annonce de Paul Pogba sur le départ de Cristiano Ronaldo !

Publié le 29 août 2021 à 22h00 par A.D. mis à jour le 29 août 2021 à 22h56

Alors qu'il lui restait encore une année de contrat avec la Juventus, Cristiano Ronaldo a décidé de faire son retour à Manchester United dès cet été. Un choix qui comble de bonheur Paul Pogba.

Engagé jusqu'au 30 juin 2022 avec la Juventus, Cristiano Ronaldo a décidé de ne pas honorer son contrat jusqu'au bout. En effet, CR7 vient de faire son retour à Manchester United. Interrogé au micro de Canal + , Paul Pogba s'est prononcé sur le rapatriement de Cristiano Ronaldo chez les Red Devils . Et La Pioche n'a pas caché son immense joie de pouvoir défendre les mêmes couleurs que la star portugaise cette saison.

«Ça fait toujours plaisir d’avoir des joueurs de classe mondiale»