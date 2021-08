Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Cette nouvelle révélation sur le choix de Cristiano Ronaldo !

Publié le 29 août 2021 à 14h00 par La rédaction

Désireux de quitter la Juventus, Cristiano Ronaldo pourrait avoir employé les grands moyens pour faire rapidement son retour à Manchester United. Le Portugais aurait grandement réduit son salaire.

Cristiano Ronaldo semblait être très déterminé à quitter la Juventus. Arrivé en 2018 à Turin après avoir passé 9 saisons au Real Madrid, le Portugais a décidé de ne pas poursuivre son aventure en Italie. Et CR7 ne s'est pas fait prier pour partir, puisqu'après avoir annoncé son départ à Massimiliano Allegri et à ses coéquipiers de la Juve, Cristiano Ronaldo s'est engagé seulement quelques heures plus tard en faveur de Manchester United. En coulisses, son agent Jorge Mendes aurait effectivement tout fait pour que l'opération se déroule le plus vite possible...

Ronaldo déterminé à réduire son salaire