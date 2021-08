Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Le gros message de Mourinho à Ronaldo après son départ !

Publié le 28 août 2021 à 18h30 par Th.B. mis à jour le 28 août 2021 à 18h37

Alors que Cristiano Ronaldo a quitté la Juventus à un an de la fin de son contrat, José Mourinho a réagi au retour de la légende de Manchester United, à l’image de son homologue du Milan AC Stefano Pioli.

Cristiano Ronaldo a subitement quitté la Juventus près d’une semaine après avoir poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux quant aux rumeurs se succédant sur son avenir dans la presse. Finalement, Cristiano Ronaldo se serait mis d’accord avec son désormais ex-entraîneur Massimiliano Allegri afin de ne pas débuter la rencontre face à l’Udinese dimanche dernier, se posant des questions sur son avenir. Les jours qui s’en sont suivis ont été la fête à la spéculation avec le PSG et Manchester City ayant été deux options concrètes pour Jorge Mendes, son agent, d’après Sky Sport . Et alors que City semblait être tout proche de s’attacher ses services, c’est Manchester United qui a raflé la mise vendredi après avoir trouvé un accord express avec la Juventus afin de payer un peu moins de l’ultime année qu’il restait sur son contrat, soit une indemnité de transfert de 22M€ bonus compris selon Fabrizio Romano.

Ronaldo accueilli à bras ouverts à Manchester

Dans la foulée de l’annonce de la venue de Cristiano Ronaldo à Manchester United, plusieurs joueurs des Red Devils se sont enflammés sur leurs comptes Twitter respectifs. Coqueluche des supporters mancuniens, Bruno Fernandes a publié le message suivant. « Agent Bruno ? Bon retour à la maison Cristiano » , avant d’écrire dans un autre tweet. « N’arrêtez jamais de rêver ». Lorsque Jesse Lingard a pour sa part publié : « Viva Ronaldo ». Que ce soit Raphaël Varane ou David de Gea, ils ont été nombreux à réagir à cette nouvelle. Et en Italie, le départ de Cristiano Ronaldo a également fait parler ce samedi lors de différents points presses.

« Si la Juve est heureuse, si Cristiano est heureux et que United est heureux alors c'est l'affaire parfaite »