Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Cette énorme révélation sur le transfert de Cristiano Ronaldo !

Publié le 28 août 2021 à 14h10 par La rédaction

Interrogé vendredi en conférence de presse sur l’avenir de Cristiano Ronaldo, Ole Gunnar Solskjaer avait ouvert la porte à un retour du Portugais. Mais à cet instant, l’entraîneur norvégien était déjà averti de sa venue.

Ce vendredi, la planète football a assisté à un rebondissement énorme sur le marché des transferts. Alors que Cristiano Ronaldo avait annoncé son désir de quitter la Juventus, tout laissait penser qu’il allait filer du côté de Manchester City, seul club intéressé à cet instant. Finalement, Manchester United est rentré dans la course afin de tenter désespérément de faire revenir Cristiano Ronaldo, 12 ans après son départ. Et cela a fonctionné puisque les Red Devils ont annoncé un accord de principe avec le quintuple ballon d'or, chipé au nez et à la barbe des dirigeants des Skyblues . De quoi ravir Ole Gunnar Solskjaer qui a bien caché son jeu.

Ole Gunnar Solskjaer savait que Ronaldo allait signer