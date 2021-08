Foot - Mercato - Juventus

Mercato : La Juventus ne regrette pas vraiment Cristiano Ronaldo !

Publié le 28 août 2021

Après trois années passées en Italie, Cristiano Ronaldo a quitté la Juventus pour retrouver son ancien club de Manchester United.

C’est l’un des gros feuilletons du moment qui a pris fin, ce vendredi 27 aout. Annoncé proche d’un départ depuis mars dernier, Cristiano Ronaldo a finalement quitté la Juventus pour rejoindre Manchester United, club dont il a déjà porté les couleurs par le passé et où il a gagné le premier de ses cinq Ballons d’Or. Les Bianconeri empocheront entre 25 et 28M€ pour un joueur à qui il ne restait que quelques mois de contrat et qui à 36 ans, semblait loir ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière. Cristiano Ronaldo devrait d’ailleurs continuer à figurer parmi les joueurs les mieux payé au monde, puisque s’il ne gagnera plus les 31M€ qu’il touchait à la Juventus, il tournerait tout de même autour de 29M€ par an. Manchester United retrouve donc une légende d’Old Trafford, mais récupère surtout un joueur qui est toujours aussi efficace devant le but puisqu’il a totalisé 101 réalisations en 134 matchs avec la Juventus.

Un vrai bol d’air pour les caisses de la Juventus

Pourtant, à Turin on ne semble pas vraiment regretter son départ. La raison est tout d’abord économique. Durement frappée par la récente crise sanitaire, la Juventus a annoncé en février dernier avoir enregistré une perte de plus de 110M€ seulement sur le premier trimestre de la saison 2020/2021. Une perte qui s’ajoutait à celle de 90M€ pour 2020 et 39M€ sur l’année 2019 et même si Cristiano Ronaldo a fait passer les revenus liés aux sponsors de 87M€ à près de 130M€, cela n’a pas suffi pour assainir les comptes de La Vielle Dame . Ce départ du Portugais ne va pas tout arranger comme par miracle, mais va tout de même permettre à la Juventus d’économiser un salaire brut de 86M€ par an, devenu un véritable poids ces derniers mois.

