Mercato - PSG : Ça s’annonce bouillant pour Mauro Icardi !

Publié le 29 août 2021 à 17h15 par A.C.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2024, Mauro Icardi pourrait faire son retour en Serie A.

Après avoir réalisé un recrutement stellaire, Leonardo doit désormais régler un autre problème. Alors que tous les regards sont tournés vers Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain doit vendre d’ici la fin du mercato estival, le 31 aout prochain. Mauro Icardi est l’un des joueurs le plus souvent évoqué comme candidat au départ et avec Cristiano Ronaldo de retour à Manchester United, les dirigeants de la Juventus souhaiteraient revenir à la charge. En plus de Moise Kean, à Turin on aurait en effet décidé d’offrir une nouvelle arme offensive à Massimiliano Allegri, après des débuts catastrophiques en Serie A.

