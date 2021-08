Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dernier coup de maître signé Leonardo ?

Publié le 28 août 2021 à 16h10 par A.C.

Mauro Icardi semble déterminé à rester au Paris Saint-Germain, mais un départ ne serait pas totalement à exclure.

En attendant de connaitre l’avenir de Kylian Mbappé, un autre joueur du Paris Saint-Germain semble pouvoir partir. Il s’agit de Mauro Icardi, dont Leonardo n’a jamais vraiment été fan et qui a été notamment lié au Milan AC ou encore à l’AS Roma ces dernières semaines. C’est toutefois le départ de Cristiano Ronaldo vers Manchester United qui pourrait tout changer. Apprécié depuis toujours la Juventus, le numéro 9 du PSG serait le grand favori de Massimiliano Allegri, mais La Gazzetta dello Sport assure que cette piste aurait pris du plomb dans l’aile, au profite de celle menant à Moise Kean.

Icardi pourrait arriver avec Kean à la Juventus