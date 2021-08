Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive prévue pour Icardi !

Publié le 27 août 2021 à 23h10 par La rédaction

Afin de combler le vide laissé par le départ de Cristiano Ronaldo, la Juventus songerait notamment à Mauro Icardi. Et bien que le PSG soit contre un transfert de son attaquant, la Vieille Dame préparerait une offre.

Après une saison en prêt de 2019 à 2020, le PSG a définitivement acheté Mauro Icardi en mai 2020. Depuis, l'international argentin n'a pas vraiment brillé à Paris et a même été l'objet d'une vente potentielle cet été. Et bien que son bilan ne soit pas extraordinaire, sa cote resterait importante sur le marché des transferts et notamment en Italie où la Juventus serait prête à l'accueillir afin de pallier le départ de Cristiano Ronaldo parti à Manchester United.

Offensive prévue ce vendredi !

Selon Gianluca Di Marzio, le PSG devrait s'apprêter à recevoir une offre de la Juventus dans les prochaines heures. L'offre pourrait être un prêt payant, car malgré la vente de Cristiano Ronaldo, les finances de la Juventus ne sont pas au beau fixe. Mais le PSG devrait refuser cette offre, sans doute à cause du départ programmé de Kylian Mbappé vers le Real Madrid.