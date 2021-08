Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grosse inquiétude de Verratti pour Mbappé !

Publié le 29 août 2021 à 21h10 par La rédaction

Alors que le mercato se termine le 31 août prochain, l'avenir de Kylian Mbappé est toujours aussi incertain au PSG. De quoi fortement inquiéter son coéquipier Marco Verratti.

Le futur de Kylian Mbappé semblerait toujours être aussi difficile à prédire. En fin de contrat en 2022 avec le PSG, le Français refuserait de prolonger. De son côté, le Real Madrid n'a jamais caché son souhait de recruter le champion du monde. Après avoir démarré les enchères à 160M€, Florentino Pérez a transmis dernièrement une offre XXL de 170M€ plus 10M€ de bonus au PSG pour Mbappé. Paris n'aurait toujours pas donné sa réponse au Real. En attendant, au sein du vestiaire parisien, on croise les doigts pour ne pas voir partir Kylian Mbappé...

« On espère qu’il restera avec nous »