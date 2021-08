Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme pression du Real Madrid pour Mbappé !

Publié le 29 août 2021 à 18h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait rejoindre le Real Madrid dès cet été. Alors qu'il ne compterait rien lâcher avant la fin du mercato estival, Florentino Pérez serait optimiste.

Libre de tout contrat le 30 juin, Kylian Mbappé refuserait de prolonger avec le PSG pour pouvoir rejoindre le Real Madrid. Déterminé à conserver son attaquant français, l'émir du Qatar a demandé à Nasser Al-Khelaïfi de repasser à l'offensive et d'augmenter son offre de contrat de 25M€ net annuels. De son côté, le Real Madrid est également passé à l'attaque avec deux propositions successives : de 160M€, puis de 180M€. Et alors qu'il n'aurait pas reçu de réponse pour sa seconde offre, Florentino Pérez aurait lancé un ultimatum au PSG d'après Ok Diario . En effet, la direction parisienne aurait jusqu'à lundi 13 heures pour trancher, sinon le Real Madrid devrait commencer à travailler pour récupérer Kylian Mbappé librement et gratuitement en 2022. Et alors que le PSG semble faire trainer les choses, le club merengue afficherait tout de même sa confiance en interne concernant ce dossier.

Le Real Madrid est optimiste et ne compte rien lâcher pour Mbappé