Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deux buteurs de Pochettino tout proches de la sortie ?

Publié le 31 août 2021 à 9h10 par La rédaction

Alors que Kylian Mbappé devrait finalement rester au PSG, Arnaud Kalimuendo et Mauro Icardi pourraient eux quitter le club de la capitale avant la clôture du mercato prévue ce mardi à 00h.

Pendant que Kylian Mbappé se dirige tout droit vers une nouvelle saison au PSG, c’est deux autres attaquants parisiens qui risquent d’agiter la fin de mercato de Leonardo. Annoncés sur le départ depuis un moment, Arnaud Kalimuendo et Mauro Icardi pourraient trouver une porte de sortie avant ce soir et l’issue de ce mercato. Ce qui pourrait donc confirmer que Kylian Mbappé devrait bel et bien rester au PSG. En revanche, cela ne devrait pas être le cas des deux autres attaquants.

Arnaud Kalimuendo de retour à Lens, Mauro Icardi à la Juve ?