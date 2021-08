Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de théâtre pour ce buteur de Pochettino !

Publié le 30 août 2021 à 20h10 par D.M.

Plusieurs médias ont annoncé le retour d'Arnaud Kalimuendo au RC Lens. Mais ce dossier serait encore loin d'être bouclé selon les informations de RMC Sport.

Avec des joueurs comme Neymar, Kylian Mbappé, Lionel Messi ou encore Angel Di Maria, il est difficile pour les jeunes joueurs formés au PSG de se faire une place dans l’équipe titulaire de Mauricio Pochettino et d’obtenir des minutes de jeu. Formé au sein du club de la capitale, Arnaud Kalimuendo devrait ainsi, être, de nouveau, prêté cette saison afin de poursuivre sa progression. Ce lundi, plusieurs médias ont annoncé un retour de l’attaquant au RC Lens.

Rien n'est encore fait dans le dossier Kalimuendo