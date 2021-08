Foot - Mercato - Manchester United

Mercato - Officiel : Manchester United acte le retour de Cristiano Ronaldo !

Publié le 31 août 2021 à 10h41 par La rédaction mis à jour le 31 août 2021 à 10h44

C’est désormais officiel, Cristiano Ronaldo est de retour à Manchester United. Le Portugais s’est engagé pour 2 ans avec une autre année en option.