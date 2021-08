Foot - Mercato

Mercato : Pogba, De Gea… Manchester United s’emballe pour le retour de Ronaldo !

Publié le 31 août 2021 à 19h30 par Th.B.

Alors qu’il était promis à Manchester City, Cristiano Ronaldo s’est engagé pour l’autre club de la ville qu’il connaît bien pour y avoir passé six années de sa carrière. Pour les cadres de Manchester United dont Paul Pogba et David de Gea, ce retour est une bénédiction en tout point.

En fin de semaine dernière, le feuilleton Cristiano Ronaldo a fait une grosse concurrence à celui de Kylian Mbappé. Cependant, le Portugais a pour sa part eu gain de cause contrairement au Français, qui pour l’instant est bel et bien parti pour honorer la dernière année de son contrat au PSG. Ronaldo a eu l’occasion de quitter la Juventus alors que son engagement contractuel arrivait à expiration en juin 2022. Et alors que Manchester City semblait tout proche de mettre la main sur le quintuple Ballon d’or, c’est bien à Manchester United que Cristiano Ronaldo a signé comme le club mancunien l’avait annoncé vendredi en révélant cependant dans son communiqué qu’il fallait que la visite médicale soit un franc succès et que le clan Ronaldo trouve un accord contractuel avec Manchester United. Ce mardi matin, lors du deadline day qui pourrait encore réserver bien des surprises, Manchester United a enfin confirmé le grand retour de Cristiano Ronaldo qui avait enflammé Old Trafford de 2003 à 2009 avant de plier bagage pour le Real Madrid. Sur son compte Instagram , la star portugaise n’a pas boudé son plaisir d’arborer de nouveau la tunique mancunienne. « Tous ceux qui me connaissent savent que mon amour pour Manchester United est infini. Les années que j'ai passées dans ce club ont été extraordinaires et le chemin que nous avons parcouru ensemble est écrit en lettres d'or dans l'histoire de cette grande et incroyable institution. Je ne peux même pas commencer à expliquer ce que je ressens en ce moment, alors que je vois mon retour à Old Trafford annoncé dans le monde entier. C'est comme un rêve devenu réalité, après toutes les fois où je suis retourné jouer contre Man United. Et même en tant qu'adversaire, j'ai toujours ressenti un grand amour et un profond respect de la part des supporters dans les tribunes. C'est tout simplement un rêve ! ».

Les cadres de United évoquent le retour fracassant de Ronaldo !