Mercato : Messi, Ronaldo, Griezmann... Quel est le plus gros coup de l'été ?

Publié le 2 septembre 2021 à 8h00 par La rédaction

C'est un mercato historique qui vient de prendre fin. En effet, de nombreux grands joueurs ont changé de club cet été. De Lionel Messi à Cristiano Ronaldo en passant par Antoine Griezmann, les mouvements d'envergure n'ont pas manqué. Mais quel est le plus gros coup de l'été ?

Malgré la crise sanitaire qui impacte la santé financière de nombreux clubs européens, c'est bien le mercato le plus fou de l'histoire qui vient de s'achever. En effet, profitant de l'assouplissement des règles du fair-play financier, mais également de l'incapacité de certains clubs à conserver leurs joueurs, les cadors européens ont dynamité le marché. A commencer par le PSG qui a sauté sur de nombreuses occasions à l'image de celle qui s'est présentée avec Lionel Messi. Le FC Barcelone ne pouvait plus payer La Pulga qui a rejoint le club de la capitale en grande pompe. Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma et Sergio Ramos ont également débarqué libres tandis que le PSG a profité des problèmes économiques de l'Inter Milan pour s'attacher les services d'Achraf Hakimi. Sans oublier l'arrivée sous la forme d'un prêt de Nuno Mendes. Surprise de dernière minute de Leonardo. Cependant, il n'y a pas que les Parisiens qui se sont renforcés cet été. Mais quel transfert est le plus impressionnant ?

Un mercato de folie !