Mercato - Real Madrid : Karim Benzema fait une grosse annonce pour son avenir !

Publié le 2 septembre 2021 à 9h00 par H.G.

Alors qu’il a récemment prolongé son contrat au Real Madrid, Karim Benzema ne cache pas qu’il aimerait rester le plus longtemps possible dans la capitale espagnole.

Arrivé au Real Madrid en 2009, Karim Benzema semble encore loin d’avoir terminé son aventure dans la capitale espagnole. En effet, alors qu’il était en fin de contrat le 30 juin prochain, l’international français de 33 ans a récemment paraphé un nouveau contrat d’une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2023, comme le veut la coutume des Merengue avec les joueurs trentenaires. Et l’ancien buteur de Lyon ne le cache pas, il aimerait rester le plus longtemps possible au Real Madrid tant qu’il est en mesure d’évoluer au plus haut niveau.

« Tant que je pourrai jouer au plus haut niveau, je continuerai au Real Madrid »