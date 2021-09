Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba-Haaland, Paris active son plan initié avec Donnarumma

Publié le 2 septembre 2021 à 7h20 par La rédaction

Petit à petit, le déroulé des événements confirme que le PSG avait un agenda autour du duo Pogba-Haaland en signant Donnarumma. Trop serré cet été, le timing apparaît idéal pour juin 2022.

Depuis plusieurs semaines, le10sport.com analyse qu’avec la signature de GIanluigi Donnarumma, le PSG avait surtout activé un plan visant à amener Pogba et Haaland au Parc des Princes en consolidant très fortement la relation avec Mino Raiola, qui conseille les trois joueurs.

Partie remise pour 2022…

Si cet été, le plan n’a pu être finalisé, l’opportunité Messi freinant le deal Pogba et le timing très serré de l’opération Haaland rendant sa conclusion impossible malgré les efforts de Raiola révélés par certains médias européens, il en ira différemment en juin 2022, surtout que Pogba sera libre et qu’Haaland aura une clause à 75 millions d’euros. Cela pourrait donc n’être que partie remise, d’autant que les joueurs sont fatalement plus enclins à signer dans une équipe aussi impressionnante.