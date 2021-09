Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a recruté «un futur crack» !

Publié le 2 septembre 2021 à 4h00 par A.M.

Comme à son habitude, Leonardo a réalisé un coup de dernière minute sur le mercato en recrutant Nuno Mendes. Et le PSG semble avoir réalisé un énorme coup.

Déjà très actif durant le mercato avec les arrivées de Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Lionel Messi, le PSG a bouclé un dernier renfort mardi soir. En effet, Leonardo n'a pas perdu ses bonnes habitudes et a frappé un très joli coup dans les derniers instants du mercato avec l'arrivée de Nuno Mendes. Le latéral gauche portugais très prometteur est prêté avec une option d'achat avoisinant les 40M€. Et selon le correspondant de L'Equipe au Portugal Eric Frosio, le PSG a frappé très fort.

«Nuno Mendes, on peut dire que c’est un futur crack»