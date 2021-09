Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme révélation sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 1 septembre 2021 à 21h15 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé est finalement resté au PSG, la porte à non départ aurait un temps été ouverte, ou tout du moins entrouverte aux yeux de certains dirigeants parisiens.

C’est bien du côté du Paris Saint-Germain que Kylian Mbappé évoluera cette saison. En effet, malgré la cour assidue du Real Madrid et sa volonté de rejoindre le club madrilène, l’international français de 22 ans a été retenu par la direction parisienne au cours de ce mercato estival qui s’est achevé ce mardi à 23h59. Les Merengue vont donc devoir attendre encore un an avant d’éventuellement voir Kylian Mbappé débarquer dans leurs rangs dans le cadre d’un transfert libre. Et pourtant, la possibilité de le voir rejoindre le Real Madrid aurait bien existé un temps.

Certains n’étaient pas contre un départ contre une grosse somme