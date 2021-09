Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare déjà le gros coup Haaland !

Publié le 1 septembre 2021 à 17h10 par Th.B.

Bien que le PSG soit parvenu à repousser les avances du Real Madrid pour le transfert de Kylian Mbappé, le club de la capitale s’attendrait bien au départ de son attaquant l’été prochain, soit à l’issue de son contrat. Et pour le remplacer, son successeur serait déjà tout trouvé en la personne d’Erling Braut Haaland.

Comme le10sport.com vous l’a révélé le 25 août dernier lorsque le feuilleton Kylian Mbappé battait alors son plein, le PSG prévoyait déjà trois cas de figure bien précis. Le premier étant une fin heureuse et souhaitée par la direction du club de la capitale, à savoir un accord de Mbappé pour prolonger son contrat au PSG qui ne court que jusqu’en juin 2022. La première alternative était de résister aux avances du Real Madrid et de conserver le champion du monde tricolore sans pour autant ne pouvoir prolonger son contrat et de le voir partir libre en juin prochain. Dans ce contexte, la priorité de la direction parisienne se nomme Erling Braut Haaland. Pour ce qui est du plan C, il n’a pas vu le jour puisque Mbappé est finalement resté et de ce fait, Robert Lewandowski n’a pas débarqué.

