Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Rennes explique le choix d'Eduardo Camavinga !

Publié le 1 septembre 2021 à 16h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin prochain avec Rennes, Eduardo Camavinga s'est engagé en faveur du Real Madrid ce mardi soir. Comme l'a expliqué Florian Maurice ce mercredi, ni lui, ni le joueur, ne voulait d'un départ à 0€ à l'été 2022.

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin, Eduardo Camavinga n'était pas emballé par l'idée de prolonger avec le Stade Rennais. Sachant que le crack de 18 ans voulait se lancer un tout nouveau défi, le club breton a préféré laisser filer son crack de 18 ans lors de ce mercato estival, plutôt que d'attendre l'été 2022 pour un départ libre et gratuit. Et malgré l'intérêt du PSG, Eduardo Camavinga a finalement posé ses valises au Real Madrid ce mardi soir, grâce à l'accord trouvé entre le Stade Rennais et le club merengue. Un accord qui avoisinerait les 30-35M€. Comblé par son transfert au Real Madrid, Eduardo Camavinga a fait part de son immense joie sur son compte Twitter .

Camavinga ne souhaitait pas quitter Rennes librement

« Bonjour à tous, c’est le cœur rempli d’émotion et la tête pleine de beaux souvenirs que je vous annonce officiellement mon départ du Stade Rennais. Après 8 merveilleuses années passées au club, il est temps pour moi de vous dire au revoir. Je tenais particulièrement à remercier le club pour tout ce que j’ai pu apprendre, aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Le club me connaît maintenant depuis l’âge de mes 11 ans, ils m’ont vu grandir, ils m’ont aidé à évoluer dans le monde du foot et c’est aussi grâce à eux que je suis devenu l’homme que je suis aujourd’hui. Merci infiniment de m’avoir donné la chance de vous montrer ce que j’étais capable de faire. Le Stade Rennais restera toujours un membre de ma famille qui m’a soutenu dans les moments forts, comme dans les moments durs. Tous ces moments à vos côtés seront inoubliables et resteront gravés dans nos mémoires. J’ai bien entendu une pensée pour les dirigeants, les éducateurs, l’ensemble du staff, les bénévoles, les supporters, ainsi que tous ceux qui œuvrent chaque jour pour le bienfait du club. Je tiens à tous vous remercier du fond du cœur et ce n’est que le début d’une nouvelle histoire ! Notre sang et notre cœur seront rouges et noirs pour toujours » , s'est enflammé Eduardo Camavinga.

«Il va dans le plus grand club du monde, pour lui c'est fantastique»