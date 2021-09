Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Mbappé... Le Qatar se fait dézinguer !

Publié le 1 septembre 2021 à 16h10 par A.D.

Malgré la crise liée au coronavirus, le PSG a réussi à réaliser un mercato XXL avec Lionel Messi en guise de cerise sur le gâteau. En prime, le club de la capitale est parvenu à conserver un Kylian Mbappé qui sera en fin de contrat le 30 juin, et ce, malgré l'énorme pression du Real Madrid. Alors que le PSG dispose de moyens financiers colossaux et paye des salaires très chers à ses joueurs, Javier Tebas a tenu à adresser un énorme tacle au Qatar.

Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont réalisé un mercato XXL cet été. Malgré la crise liée au coronavirus, le directeur sportif et le président du PSG ont attiré des joueurs de classe mondiale à prix réduits cet été. Pour la modique somme de 0€, le club de la capitale s'est offert les services de Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi. Par ailleurs, le PSG a bouclé un transfert à 70M€ - comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité - pour Achraf Hakimi et un prêt avec option d'achat d'environ 40M€ pour Nuno Mendes. Et pour parfaire son recrutement estival, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi sont parvenus à conserver Kylian Mbappé cet été, et ce, malgré une fin de contrat le 30 juin et des offensives répétées du Real Madrid en fin de mercato. Mais pour Javier Tebas, le PSG, qui est capable d'offrir de salaires pharaoniques à ses joueurs, nuit à « l'écosystème du football » .

«Les clubs-états sont aussi dangereux pour l'écosystème du football que la Super League»

« Les clubs-états sont aussi dangereux pour l'écosystème du football que la Super League. Nous avons critiqué la Super League parce qu'elle détruit le football européen et nous sommes tout aussi critiques à l'égard du PSG. Pertes de Covid +300M ; recettes TV en France -40% ; et +500M en salaires ? Ce n'est pas durable » , a pesté Javier Tebas, le président de la Liga, sur son compte Twitter .